العواد : حريصون على تعزيز جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المناطق _ الرياض

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اجتماعاً لها اليوم في مقر هيئة حقوق الإنسان، برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد ، الذي أكد على أهمية تعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عنها، والعمل وفقًا لمنهجية تؤدي إلى تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة وتحديد الأولويات.

وأبدى معاليه حرص اللجنة على تعزيز جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة استنادًا للأنظمة الوطنية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث تحرص اللجنة على متابعة تنفيذ الجهات الحكومية ما يخصها في تلك الأنظمة والاتفاقيات من مهام.

وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير عمل اللجنة في مكافحة هذه الجرائم بناءً على ما نصت عليه الأنظمة المرعية في المملكة.