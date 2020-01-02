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وفاة شخص وإصابة شخصين بسبب سقوط صبة خرسانية في تبوك

وفاة شخص وإصابة شخصين بسبب سقوط صبة خرسانية في تبوك
http://almnatiq.net/?p=816906
تبوك _ علي العميري
باشرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حادثة سقوط صبة خرسانية على عدد من الأشخاص في حي الشفاء بمدينة تبوك أثناء عملهم لمجري صرف صحي نتج عنه وفاة شخص من الجنسية العربية واصابة شخصين من الجنسية الآسيوية.
وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه وردبلاغاً لمركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك صباح اليوم يفيد فيه عن سقوط صبة خرسانية على عدد من الأشخاص في حي الشفاء .
وأضاف الشمري على الفور تم تحريك الفرق اللازمة وفرقة متخصصة للانهيارات من قوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني للموقع .
قال الشمري أنه عند الوصول تبين ان الحادث عبارة عن سقوط صبة خرسانية أرضية على عدد ثلاث أشخاص احتجزوا اسفل الانهيار أثناء عملهم لمجري صرف صحي بعمق مترين تقريباً وعرض متر واحد وذلك في الارتداد الخلفي لإحدى المباني نتج عن الحادث وفاة شخص من الجنسية العربية واصابة شخصين من الجنسية الآسيوية تم اخراجهم من قبل فرق الإنقاذ ونقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر  .
وجرى تسليم الحادث لجهة الاختصاص وذلك لإستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث .

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