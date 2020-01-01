وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين

جازان _ فضة عطيف

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وجموع المصلين صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان,

وأمّ المصليين فضيلة المستشار بوزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، موصياً بتقوى الله عز وجل والرجوع إليه والمبادرة بالتوبة النصوح والإنابة إلى المولى سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده سبحانه.

وبين أن من سنة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – عند حصول الجدب وتأخر المطر أن يتضرع العبد مستسقيا متذللاً متخشعاً متواضعاً لربه مستكيناً بين يديه يستمطر رحمته ويبتغي فضله .

كما ادى جموع المصلين بمنطقة جازان ومحافظاتها ومراكزها صلاة الاستسقاء تأسيا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.