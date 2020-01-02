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“طلال الفهد” يكشف سبب تحقيق الهلال بطولة “الآسيوية”

“طلال الفهد” يكشف سبب تحقيق الهلال بطولة “الآسيوية”

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“طلال الفهد” يكشف سبب تحقيق الهلال بطولة “الآسيوية”

“طلال الفهد” يكشف سبب تحقيق الهلال بطولة “الآسيوية”
http://almnatiq.net/?p=816918
المناطق _ الرياض

كشف رئيس اتحاد الكرة الكويتي السابق الشيخ طلال الفهد، عن تلقى الهلال دعما من خارج الملعب قدمته له شخصيات سعودية كان سببا في تحقيقه بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الفهد في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن ذلك لا ينفي جهود لاعبيه أيضاً ومساندتهم لبعضهم البعض داخل الملعب.

وأوضح أن الجهود تكاملت بين ما بذله الجهاز الفني والإداري واللاعبون مع الدعم المقدم من شخصيات رياضية سعودية، فحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه في الدور النهائي على أوراوا الياباني بنتيجة 3-0.

على الجانب الآخر قال الشيخ طلال الفهد، إنه يعتبر نجم نادي النصر السابق ماجد عبدالله أفضل لاعب كرة في السعودية.

 

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