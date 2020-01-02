اختتام دورة “فن التحرير الصحفي ” بأملج

المناطق _ تبوك

اختتمت بمحافظة أملج أمس دورة “فن التحرير الصحفي ” التي نظمتها لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ومدير مكتب التعليم بالمحافظة هاشم الشريف وذلك بقاعة التدريب بمكتب تعليم المحافظة .

وتناولت الدورة التي قدمها المدرب الإعلامي ناعم الشهري التعريف بالأسس والمبادئ التي يقوم عليها العمل الصحفي وصناعة الخبر الصحفي وقواعد مكوناته وتحريره إضافة إلى أساسيات التحرير الصحفي وأشكال تحرير المواد الخبرية والتقارير الصحفية، والكتابة الخبرية الصحفية .

وأفاد المنسق العام للدورة مسعود سلمان الفايدي أن الدورة التي استهدفت الإعلاميين ومديري العلاقات العامة والمتحدثين الرسميين هدفت إلى رفع مستوى أدائهم في صياغة الأخبار الصحفية بما يساعد على تحقيق أهداف وسائلهم الإعلامية وجهاتهم الحكومية مشيراً إلى أن الدورة تأتي ضمن البرامج والدورات التدريبية التي تقيمها اللجنة بهدف تنمية وتطوير القدرات الإعلامية ومواكبة المشاريع الكبيرة التي تتنظرها المحافظة .