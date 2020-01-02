انطلاق مسابقة “القعود قعودك لاطرحته” وفق ضوابط جديدة

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انطلقت اليوم مسابقة (القعود قعودك لاطرحته) بشكلها الجديد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث جاءت مثيرة وحماسية وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الكبير الذي حضر .

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان أطلقت المسابقة بشكل جديد وفق قواعد وشروط مستحدثة بعد النجاح المميز الذي حققته في انطلاقتها الأولى يوم السبت الماضي، وستستمر المسابقة حتى 14 يناير الحالي.

وعن آلية المسابقة كشف المتحدث الرسمي للنادي فوزان الماضي بأنه سيتم اختيار المتسابقين من الجمهور عشوائيا، وذلك لطرح القعود خلال دقيقة واحدة فقط، ليحصل المتسابق على”القعود”الذي نجح في اسقاطه .

وأضاف الماضي: سيتم تنفيذ المسابقة من خلال عدة خطوات، تبدأ باستلام الراغبين بالمشاركة لكوبونات تحمل أرقاما محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة ، مشيرا إلى أن الأيام المتبقة من المسابقة خلال شهر يناير 4 و 6 و 8 ، و 10 و 12 و 14 .

هذا ويحصل المتسابق على “القعود” إذا نجح في طرحه خلال دقيقة، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط “القعود” في المدة المحددة فيتم استبداله بمشارك آخر من الجمهور .

و إذا تمكن المتسابق من إسقاط “القعود” خلال 25 ثانية فيتأهل للتصفيات النهائية على الجائزة الكبرى، إضافة لحصوله على “القعود” ، وفي ختام التصفية النهائية لمنافسات المسابقة يحصل المتسابق الأسرع من بين المتأهلين على الجائزة الكبرى، والتي سيعلن عنها لاحقا.