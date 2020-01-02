عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

المناطق - وكالات

أعلنت البحرين، الخميس، عن تعيين عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله أمينا عاما للمجلس.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، أبلغ عبد اللطيف الزياني رغبة ملك البحرين بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بجهود الزياني ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة.

كما أثنى الأمير سلمان على ما حققه الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك، وذلك خلال لقائه مع الزياني في قصر القضيبية اليوم.

وسيخلف الزياني في وزارة الخارجية البحرينية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي تم تعيينه مستشارا لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للشئون الدبلوماسية.

وأعرب الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية، كما شكر ولي العهد البحريني لما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.