احدث الأخبار

ارتفاع أسعار الذهب
أبرز المواد
 البرلمان التركي يوافق على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة
أبرز المواد
 عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين
أبرز المواد
 انطلاق مسابقة “القعود قعودك لاطرحته” وفق ضوابط جديدة
أبرز المواد
 أبها يضم عبدالله القحطاني بنظام الإعارة من الفيصلي
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. “سار” تنظم منتدى الخطوط الحديدية 2020
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير نيوزيلندا لدى المملكة
أبرز المواد
 اختتام دورة “فن التحرير الصحفي ” بأملج
منطقة تبوك
 المركز الوطني لسلامة الطرق بالشراكة مع أمن الطرق يطلق حملة ” درب السلامة ” تزامناً مع الإجازة
أبرز المواد
 “طلال الفهد” يكشف سبب تحقيق الهلال بطولة “الآسيوية”
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين
منطقة جازان
ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب

أبرز المواد
البرلمان التركي يوافق على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا

البرلمان التركي يوافق على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة

أبرز المواد
عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

أبرز المواد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
http://almnatiq.net/?p=816953
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، حيث حوم الدولار قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله عشية العام الجديد وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصادي الأميركي ربما شارف على نهايته.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1520.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 يوم الثلاثاء. وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة عند 1523.20 دولار للأوقية.

ونقلت روييترز عن هاريش ف. مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية “تراجع الدولار هو السبب الرئيسي، لكن أيضا أحجام التعاملات تميل نحو الانخفاض وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب”.

وبدأ الدولار العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصادي الأميركي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو .

روابط ذات صلة

البرلمان التركي يوافق على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا

البرلمان التركي يوافق على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة
عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*