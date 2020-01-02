أمير القصيم يلتقي معالي مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد البيانات الخاص بالإمارة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، يرافقه عدد من المسؤولين وقيادات المركز، الذين يزورون المنطقة حالياً للسلام على سموه، وعرض منتجات مركز المعلومات الوطني التقنية.

حيث دشن سمو أمير منطقة القصيم مرصد بيانات إمارة منطقة القصيم والذي يساهم ـ باذن الله ـ في الارتقاء وتحقيق المرونة في الأداء, واطلع سموه على أبرز الخدمات التقنية التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لإمارة المنطقة وكافة محافظات المنطقة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة وخدماتها .

وثمن الأمير فيصل بن مشعل الجهود المبذولة والخدمات المقدمة بمستويات عالية ومميزة ، داعياً الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع في أعمالهم وأهدافهم ، مشدداً على الدور الوطني الهام للمركز

من جهته أشار مدير مركز المعلومات الوطني لسمو أمير منطقة القصيم إلى الاستراتيجية التي يقوم عليها المركز في تقديم خدماته التقنية لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، مبيناً أنه يعد أهم الأذرع التقنية إلي جانب مكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على جهوده الدائمة في خدمة تعزيز التقنية, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة المهندس يوسف الحربي, ومدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة القصيم سليمان بن عبدالله المزيني.