احدث الأخبار

أمانة الاحساء تطرح 215 موقعاً لانشطة تجارية وخدمية
المنطقة الشرقية
 الولايات المتحدة.. انتحار 177 شخصا ومقتل 45 بحوادث مسلحة في أول أيام 2020
أبرز المواد
 محافظ العديد يتفقد منفذ البطحاء
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يلتقي مدير تعليم المذنب بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة التعليم بالمحافظة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يلتقي معالي مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد البيانات الخاص بالإمارة
منطقة القصيم
 وزير النقل يزور مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات
أبرز المواد
 القائد العام للحرس الثوري..قتل الأحوازيين هو من أجل حماية النظام
أبرز المواد
 “البلديات” و”العدل” تعززان الموثوقية العقارية بهوية موحدة تضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات
أبرز المواد
 مصر تدين بأشد العبارات تمرير البرلمان التركي تفويضا بنشر قوات تركية في ليبيا وتعده انتهاكا للشرعية
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب
أبرز المواد
 البرلمان التركي يوافق على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا
أبرز المواد
أمانة الاحساء تطرح 215 موقعاً لانشطة تجارية وخدمية

أمانة الاحساء تطرح 215 موقعاً لانشطة تجارية وخدمية

المنطقة الشرقية
الولايات المتحدة.. انتحار 177 شخصا ومقتل 45 بحوادث مسلحة في أول أيام 2020

الولايات المتحدة.. انتحار 177 شخصا ومقتل 45 بحوادث مسلحة في أول أيام 2020

أبرز المواد
محافظ العديد يتفقد منفذ البطحاء

محافظ العديد يتفقد منفذ البطحاء

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يلتقي معالي مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد البيانات الخاص بالإمارة

أمير القصيم يلتقي معالي مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد البيانات الخاص بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=816973
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، يرافقه عدد من المسؤولين وقيادات المركز، الذين يزورون المنطقة حالياً للسلام على سموه، وعرض منتجات مركز المعلومات الوطني التقنية.

حيث دشن سمو أمير منطقة القصيم مرصد بيانات إمارة منطقة القصيم والذي يساهم ـ باذن الله ـ في الارتقاء وتحقيق المرونة في الأداء, واطلع سموه على أبرز الخدمات التقنية التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لإمارة المنطقة وكافة محافظات المنطقة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة وخدماتها .

وثمن الأمير فيصل بن مشعل الجهود المبذولة والخدمات المقدمة بمستويات عالية ومميزة ، داعياً الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع في أعمالهم وأهدافهم ، مشدداً على الدور الوطني الهام للمركز

من جهته أشار مدير مركز المعلومات الوطني لسمو أمير منطقة القصيم إلى الاستراتيجية التي يقوم عليها المركز في تقديم خدماته التقنية لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، مبيناً أنه يعد أهم الأذرع التقنية إلي جانب مكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على جهوده الدائمة في خدمة تعزيز التقنية, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة المهندس يوسف الحربي, ومدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة القصيم سليمان بن عبدالله المزيني.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يلتقي مدير تعليم المذنب بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة التعليم بالمحافظة

أمير القصيم يلتقي مدير تعليم المذنب بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة التعليم بالمحافظة
تعليم القصيم” ينهي إنجاز شهادات 180 ألف طالب وطالبة

تعليم القصيم” ينهي إنجاز شهادات 180 ألف طالب وطالبة
مدير تعليم عنيزة يكرم الموهوبين والموهوبات من طلبة المدارس بالمحافظة 

مدير تعليم عنيزة يكرم الموهوبين والموهوبات من طلبة المدارس بالمحافظة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*