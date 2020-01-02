احدث الأخبار

أمانة الاحساء تطرح 215 موقعاً لانشطة تجارية وخدمية
المنطقة الشرقية
 الولايات المتحدة.. انتحار 177 شخصا ومقتل 45 بحوادث مسلحة في أول أيام 2020
أبرز المواد
 محافظ العديد يتفقد منفذ البطحاء
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يلتقي مدير تعليم المذنب بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة التعليم بالمحافظة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يلتقي معالي مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد البيانات الخاص بالإمارة
منطقة القصيم
 وزير النقل يزور مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات
أبرز المواد
 القائد العام للحرس الثوري..قتل الأحوازيين هو من أجل حماية النظام
أبرز المواد
 “البلديات” و”العدل” تعززان الموثوقية العقارية بهوية موحدة تضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات
أبرز المواد
 مصر تدين بأشد العبارات تمرير البرلمان التركي تفويضا بنشر قوات تركية في ليبيا وتعده انتهاكا للشرعية
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب
أبرز المواد
 البرلمان التركي يوافق على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا
أبرز المواد
أمانة الاحساء تطرح 215 موقعاً لانشطة تجارية وخدمية

أمانة الاحساء تطرح 215 موقعاً لانشطة تجارية وخدمية

المنطقة الشرقية
الولايات المتحدة.. انتحار 177 شخصا ومقتل 45 بحوادث مسلحة في أول أيام 2020

الولايات المتحدة.. انتحار 177 شخصا ومقتل 45 بحوادث مسلحة في أول أيام 2020

أبرز المواد
محافظ العديد يتفقد منفذ البطحاء

محافظ العديد يتفقد منفذ البطحاء

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يلتقي مدير تعليم المذنب بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة التعليم بالمحافظة

أمير القصيم يلتقي مدير تعليم المذنب بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة التعليم بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=816979
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتب سموه بالإمارة اليوم, محافظ المذنب عبدالرحمن السعوي, ومدير إدارة تعليم محافظة المذنب سليمان بن إبراهيم الحسياني, بمناسبة صدور قرار معالي وزير التعليم بتكليفه مديراً لإدارة تعليم محافظة المذنب.

وهنأ سموه الحسياني في بداية اللقاء بهذه الثقة التي نالها بتكليفه مديراً لإدارة تعليم المذنب، متمنياً سموه له التوفيق في خدمة دينه ووطنه, مشيداً بكافة الأعمال المقدمة لخدمة أبناءنا الطلاب والطالبات, منوهاً بما تبذله حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم وعطاء لتعزيز قطاع التعليم والرقي بمستوى الطلاب والطالبات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه ، قدم مدير إدارة التعليم بمحافظة المذنب سليمان الحسياني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه من تشجيع وتوجيهات هي محل تنفيذ لما يخدم المنطقة وتعليمها, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يلتقي معالي مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد البيانات الخاص بالإمارة

أمير القصيم يلتقي معالي مدير مركز المعلومات الوطني ويدشن مرصد البيانات الخاص بالإمارة
تعليم القصيم” ينهي إنجاز شهادات 180 ألف طالب وطالبة

تعليم القصيم” ينهي إنجاز شهادات 180 ألف طالب وطالبة
مدير تعليم عنيزة يكرم الموهوبين والموهوبات من طلبة المدارس بالمحافظة 

مدير تعليم عنيزة يكرم الموهوبين والموهوبات من طلبة المدارس بالمحافظة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*