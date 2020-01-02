أمير القصيم يلتقي مدير تعليم المذنب بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة التعليم بالمحافظة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتب سموه بالإمارة اليوم, محافظ المذنب عبدالرحمن السعوي, ومدير إدارة تعليم محافظة المذنب سليمان بن إبراهيم الحسياني, بمناسبة صدور قرار معالي وزير التعليم بتكليفه مديراً لإدارة تعليم محافظة المذنب.

وهنأ سموه الحسياني في بداية اللقاء بهذه الثقة التي نالها بتكليفه مديراً لإدارة تعليم المذنب، متمنياً سموه له التوفيق في خدمة دينه ووطنه, مشيداً بكافة الأعمال المقدمة لخدمة أبناءنا الطلاب والطالبات, منوهاً بما تبذله حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم وعطاء لتعزيز قطاع التعليم والرقي بمستوى الطلاب والطالبات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه ، قدم مدير إدارة التعليم بمحافظة المذنب سليمان الحسياني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه من تشجيع وتوجيهات هي محل تنفيذ لما يخدم المنطقة وتعليمها, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.