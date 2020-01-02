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أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المنطقة الشرقية

أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أمير الشرقية يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
http://almnatiq.net/?p=816982
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على القضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، وذلك يتضح جلياً في الترتيبات التنظيمية التي أقرت مؤخراً لدمج الجهات الرقابية تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكداً سموه أن ذلك نابع من استشعار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- لما يشكله الفساد من تعطيل للتنمية، وإهدار للمقدرات، وتفويت للحقوق، مبيناً أن التشريعات التي أقرتها الدولة بمشيئة الله كفيلة بالحد من الفساد، وتقديم الفاسدين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع، واطلع سموه على إيجاز عن جهود الهيئة في المنطقة الشرقية، وخططها لتوسع الرقابة والمتابعة على الأجهزة المشمولة برقابة الهيئة، متمنياً سموه لرئيس الهيئة وفريق العمل التوفيق والإعانة في أداء مهامهم.

من جهته عبر معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن الكهموس عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لجهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، وحرصه على أن يكون الفرع مشاركاً في العملية الرقابية، وتوجيهاته الدائمة للجهات الحكومية بالتعاون مع فرع الهيئة، مبيناً أن ذلك تأكيدٌ على حرص سموه على إنفاذ توجيهات ولاة الأمر –يحفظهم الله- على القضاء على الفساد والفاسدين، وفق الإجراءات النظامية.

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