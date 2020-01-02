أمانة الاحساء تطرح 215 موقعاً لانشطة تجارية وخدمية

المناطق - الأحساء

ذكر أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الأمانة ومع مطلع السنة المالية الحالية طرحت 45 موقعاً استثمارياً عبر منصة الاستثمار البلدي الالكترونية ( فرص ) ، مضيفاً…وتتضمن تلك الفرص أنشطة متعددة في المجالات التجارية والصناعية والخدمية ، ويأتي ذلك امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، وكذلك التسهيل في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس ايجاباً على تنمية المدن .

وأشار الملحم الى انه من ابرز الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة ( استثمار موقع لانشاء مستشفى خاص شرق الحاضرة على الطريق الدائري ، مزايدة استثمار سوق الحميدية التراثي المجاور لسوق القيصرية ، استثمار قلعة الكوت القائمة في وسط مدينة الهفوف لتشغيل وإدارة نشاط مقهى شعبي ، مزايدة استثمار موقع لانشاء مجمع تجاري بجوار جامعة الملك فيصل ، استثمار موقع لتشغيل مجمع تجاري بالإضافة الى انشاء قطعتي أرض استثمارية ” مخصصة لنشاط السينما والترفيه وهايبر ماركت ” بمدينة الملك عبدالله للتمور ، مزايدة استثمار سوق تجاري قائم ببلدة الطرف وأخر بمدينة الجفر ) ، كماعملت الأمانة على استثمار 170 موقعاً بصفة مؤقتة لنشاطات عدة من بينها ” المخيمات البرية ، تأجير الدراجات النارية ، مناطق الترفيه وساحات لاقامة مختلف الفعاليات .

واعرب الملحم عن شكره وتقديره لدعم وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي ، لخطط أمانة الاحساء الهادفة إلى الإستغلال الأمثل لمختلف المواقع في المنطقة وتفعيل العوائد الإستثمارية لها في مشاريع ومبادرات وانشطة الأمانة على الصعيدين الخدمي والمجتمعي , وجذب المستثمرين لإستثمارها في مجالات متعددة .

يُذكر ان وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخراً منصة إلكترونية لعرض كافة ‏الفرص الاستثمارية بالأمانات في جميع مناطق ومدن المملكة بدلاً عن الصورة النمطية التقليدية ، وتُمكّن هذه المنصة الأمانات من طرح بيانات الفرص الاستثمارية ‏والكراسة والإعلان عنها ، كما تُمكن المستثمر من الإطلاع على تلك الفرص واستعراض معلوماتها ومواقعها وكذلك الإطلاع ‏على الكراسات ومسوداتها ، وتستهدف المنصة أتمتة عمليات طرح وشراء الكراسات حيث تعمل على تسهيل ‏إجراءات الطرح وعملية الشراء وتعزيز القدرة على الحصول على التقارير ورفع ‏كفاءة وسرعة العمليات وتتبعها ، مع الإشارة الى ان الوزارة دشنت تطبيقاً للمنصة للأجهزة الذكية باسم ” بلدي استثمار ” تتوفر فيه كافة ‏المميزات التي تقدمها منصة الفرص الاستثمارية ويمكن الوصول للمنصة من خلال ‏موقع بلدي (‏www.balady.gov.sa‏) .‏