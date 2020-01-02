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الأمير تركي بن طلال يحذر شباب عسير من التعصب القبلي والشللية

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أكد أن احتكار العمل أحد وسائل الإعاقة لمسيرة التنمية..

الأمير تركي بن طلال يحذر شباب عسير من التعصب القبلي والشللية

الأمير تركي بن طلال يحذر شباب عسير من التعصب القبلي والشللية
http://almnatiq.net/?p=817002
المناطق_الرياض

حذّر الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، من الشللية والتعصب القبلي بجميع أنواعه، وأكد أن الإحتكار إحدى وسائل الإعاقة لمسيرة التنمية سواء للإنسان أو المكان.

وقال في كلمة وجهها لأكثر من 200 شاب وفتاه من أعضاء مجلس شباب المنطقة خلال اللقاء التحضيري للقاء شباب ساحل عسير الذي سيعقد اليوم الخميس تحت شعار “غربُ عسيرِ المُشرق” بمحافظة البرك، بأن مفهوم القبيلة معروف بالعراقة والأخلاق والمروءة والتعاون ولم تكن يوماً تعني التعصب والتعامل بأمور ضيقة الافق، وأكد بأن أي أمر مخالف لذلك هو ممنوع سواء في مجلس الشباب أو أي جهة أخرى وأضاف سيكون هناك اجراء رادع لكل محتكر أو متعصب.

واستعرض أمير عسير خلال كلمته الأهداف التي تم وضعها لمشاركة شباب المنطقة في بناء مسيرة التنمية وتفعيل دورهم، موجهاً بأن يكونوا ضمن الأذرع لهيئة تطوير عسير للاستماع لآرائهم ومشاركتهم مشروعات المنطقة بإعتبارهم جزء هام من التنمية.

وقال الأمير تركي بن طلال: “لدينا لقاء هام في محافظة البرك وهو لقاء شباب الساحل (غرب عسير المشُرق) وهم قرابة 1000 شاب وفتاة من محافظة البرك، وسعيدة الصوالحة، وعمق، والقحمة، وذهبان والحريضة؛ لنؤكد للجميع أنه لا قيمة لبعد المسافات بين أجزاء عسير، والبعد الجغرافي يعكس قرب الجميع من القلب وأنهم جزء هام نسمع آراءهم، ونلبي متطلباتهم ونشركهم في مسيرة التنمية المتجددة في عسير”.

عقب ذلك استمع أمير منطقة عسير لعدد من المداخلات لأعضاء مجلس الشباب من جميع المحافظات؛ عكست استعدادهم التام للإاطلاق مع القيادة في صنع قرار التنمية، مقدمين شكرهم لأمير منطقة عسير على دعمه الدائم والاهتمام بفئة شباب المنطقة.

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