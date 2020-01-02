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بدعوى التحرر من القيود.. ابن يتسبب في إصابة والدته بجلطة قلبية

http://almnatiq.net/?p=817028
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كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب والقسطرة والشرايين عن وفاة أم بعد سماعها كلمة مالك شغل فيني من ابنها.

وحذر النمر – خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع ” تويتر “- الأبناء والبنات من إغضاب الوالدين قائلا.. ” ويل في الدنيا والآخرة لشاب أو فتاة أغضبت أمّها وأنزلت دموعها من الحزن حتى أتت بجلطة في القلب بدعوى التحرر من قيودها و ” مالك شغل فيني ”.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع التغريدة مؤكدين رفضهم لمثل هذه السلوكيات التي تعتبر ضمن عقوق الوالدين ، مشيرين إلى أن عقوق الوالدين قد يؤدي إلى دخول النار.

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