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أبرزها الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة.. تعرف على حقوق المريض

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أبرزها الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة.. تعرف على حقوق المريض

أبرزها الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة.. تعرف على حقوق المريض
http://almnatiq.net/?p=817034
المناطق_متابعات

عرضت هيئة حقوق الإنسان عدداً من الحقوق العامة للمريض من بينها الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون الحالة طارئة ولا يتوفر سرير للمريض.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” إلي أنه من بين حقوق المريض معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج وإبلاغ المريض حال وجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي.

وأبانت أنه من حقوق المريض عدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي، وقيام الطبيب المعالج بشرح الحالة المرضية باللغة والطريقة التي يفهمها المريض، وتوفير مترجم حال كان الطبيب غير ناطق بلغة المريض.

وحول حقوق المريض، شددت الهيئة على ضرورة

سؤال الممارس الصحي “هل غسلت يديك” تجنبا لاحتمالية العدوي، الحصول علي الوقت الكافي من الطاقم الطبي أثناء العلاج، معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة،معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالتك، معرفة أسباب الإحالة إلي أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى.

وأكدت على رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها لك، التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة والتي تتولي تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.

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