احدث الأخبار

نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )
منطقة حائل
 أبرزها الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة.. تعرف على حقوق المريض
أبرز المواد
 الجاسر يزور مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض
أبرز المواد
 بدعوى التحرر من القيود.. ابن يتسبب في إصابة والدته بجلطة قلبية
أبرز المواد
 الجامعة العربية: موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لليبيا اذكاء للصراع
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد
أبرز المواد
 هدف “السومة” ينقل الأهلي لدور ربع نهائي كأس الملك
أبرز المواد
 غرامة مالية عند التحرك بالمركبة بسرعة عالية تحدث صوتا بالإطارات
أبرز المواد
 ارتفاع إنفاق الكويتيين على السفر 10 في المئة.. والسعودية وجهتهم الجديدة
أبرز المواد
 “ساما” تحظر الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين وإعادته في شركة واحدة
أبرز المواد
 ديوب شبابي لموسم ونصف
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يحذر شباب عسير من التعصب القبلي والشللية
أبرز المواد
نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )

نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )

منطقة حائل
أبرزها الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة.. تعرف على حقوق المريض

أبرزها الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة.. تعرف على حقوق المريض

أبرز المواد
الجاسر يزور مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض

الجاسر يزور مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض

أبرز المواد
بدعوى التحرر من القيود.. ابن يتسبب في إصابة والدته بجلطة قلبية

بدعوى التحرر من القيود.. ابن يتسبب في إصابة والدته بجلطة قلبية

أبرز المواد

نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )

نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )
http://almnatiq.net/?p=817039
المناطق_حائل
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بديوان الإمارة اليوم توقيع اتفاقية انضمام إمارة المنطقة إلى الجهات الحكومية المرتبطة بقناة التكامل الحكومية (تكامل GSB) التي أنشأها ويشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) كأحد مشاريع البنية التحتية الوطنية.
ووقع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ و من برنامج (يسّر ) مساعد الرئيس التنفيذي المهندس هشام بن عبدالملك آل الشيخ.
واطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن خلال اجتماعه بصالة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم مع وفد من برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية ( يسر) على أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج للجهات الحكومية بمنطقة حائل بشكل عام وإمارة المنطقة بشكل خا وأهم الخدمات التي تقدمها قناة التكامل الحكومية والتي أتمت إمارة المنطقة الارتباط بها للاستفادة من هذه الخدمات .
وتعد قناة التكامل الحكومية كياناً يشتمل على أنظمة وسيطة تحتوي على بنية متكاملة من الأجهزة والبرامج، وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونياً بشكل دقيق وسريع وآمن؛ ويهدف برنامج (يسِّر) من خلال إنشاء قناة التكامل الحكومية إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة بين جميع الجهات المرتبطة بالقناة، حيث تلعب القناة دوراً محورياً في تمكين الأعمال والتقنية لتكامل الجهات الحكومية فيما بينها؛ وذلك نظراً لأن طبيعة الخدمات الحكومية هي الاعتمادية التي تقتضي التكامل والترابط بين كثير من الجهات من أجل تنفيذ خدمة حكومية ما.
حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية المدير العام للإدارة العامة للتحول الرقمي الحكومي المهندس عبدالله القحطاني ومحلل أول تطوير علاقات حكومية المهندس فيصل العياف ومدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة حائل عضو فريق التطوير التقني بإمارة المنطقة المهندس جفن الشمري ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة سعود المرشدي .

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة حائل يتقدم المصلين لصلاة الاستسقاء

نائب أمير منطقة حائل يتقدم المصلين لصلاة الاستسقاء
“بريد حائل” يحقق النسبة الكاملة من المئة في معالجة وعدم تعثر المعاملات والمواد البريدية لعام ٢٠١٩

“بريد حائل” يحقق النسبة الكاملة من المئة في معالجة وعدم تعثر المعاملات والمواد البريدية لعام ٢٠١٩
“وزير النقل”: توسعة كبيرة لمطار حائل الدولي قريباً

“وزير النقل”: توسعة كبيرة لمطار حائل الدولي قريباً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*