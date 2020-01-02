برعاية أمير عسير : محافظ المجاردة يفتتح مهرجان المجاردة ” شتانا غير ” غداً

المناطق _ المجاردة

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله-

يفتتح محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح بعد صلاة العصر من مساء غدٍ الجمعة الموافق 1441/5/8 هـ مهرجان العسل الكبير الثامن تحت شعار (عسلنا أجود) ضمن فعاليات مهرجان المجاردة (شتانا غير )

وسيكون حفل الافتتاح الخطابي لمهرجان المجاردة( شتانا غير ) بعد صلاة العشاء الذي ستقام جميع فعالياته، في شارع الفن جنوب مستشفى المجاردة العام .

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي للمهرجان الأستاذ عبدالمجيد الشهري بأن اللجان العاملة قد أنهت كافة الأعمال المنوطة بها .. وتم تهيئة الموقع بما يضمن تقديم الفعاليات بالشكل الذي يليق بالمحافظة وزوارها الكرام ..وأضاف بأنه جرى خلال هذا العام نقل المعرض الفني إلى وسط شارع الفن بمساحة أكبر في النفق المضيء ليظهر شارع الفن بحلة جديدة ومتميزة حيث سيحتوي على معرض الصور الفتوغرافية ومعرض الصور 3D للأطفال ومعرض للفن التشكيلي وقد قام على هذا العمل والتصميم الأستاذ محمد ناصر العمري وفريق العمل معه .

وأكد الشهري بأنه جرى تجهيز وتهيئة موقع مهرجان العسل وتطويره حيث سيظهر برونق جديد ومعارض تجاوزت الخمسين محلاً تجارياً أخرجت بطريقة احترافية بارعة في مركز المعارض بمحافظة المجاردة في صالة مكيفة ومصممه بشكل سيبهر الجميع حيث تعتبر أكبر صالة عرض للعسل في المملكة كما تم تجهيز معارض الإدارات الحكومية المشاركة ..

وستقدم الأسر المنتجة أشهى وأشهر أنواع المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المحافظة والمنتوجات الأسرية في موقع الأسر المنتجة.

كما أكد الشهري على تنوع الفقرات خلال الحفل الرسمي بمشاركة أبرز شعراء المحافظة وتقديم أوبريت عروس التهايم الذي كتبه الشاعر الحفظي الشهري وسيؤديه الفنان صالح خيري وسيصاحبه في الأداء فرقة سيوف محافظة المجاردة ، وإخراج مسرحي لشركة فنون تهامة وعروض الضوء من عالم ايفنتيك ،وتغطية اعلامية من التلفزيون السعودي وقناة الوسام الفضائية والذي سيختتم بالألعاب النارية .

واختتم تصريحه بتوجيه أبلغ الشكر والثناء لسعادة محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح على متابعته المستمرة والحثيثة لأعمال اللجان وتواجده بشكل يومي في موقع الفعاليات وتذليله كافة الصعوبات والمعوقات .. سعيا لتكون المجاردة الأجمل دوما ،وشتاها غير هذا العام .

كما شكر بلدية المجاردة التي تعتبر شريك استراتيجي لانجاح مثل هذه المهرجانات وكافة الإدارات الحكومية لتعاونهم الدائم ،

منوهاً في ختام حديثه أن فعاليات هذا العام يقف خلفها فريق عمل لايقل عن ٣٥٠ شاب وفتاة وستكون على مدى ستين يوماً ونوعية ومتنوعة لكافة شرائح المجتمع وسيشاهد الجميع نبذة عنها في حفل الافتتاح باذن الله

داعيا الجميع للتواجد بمقر الفعاليات والمشاركة والاستمتاع بكل ماسيقدم .