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مؤسسة رعاية الفتيات تنفذ جملة من البرامج لنزيلاتها

مؤسسة رعاية الفتيات تنفذ جملة من البرامج لنزيلاتها

منطقة الرياض

بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة ..

مؤسسة رعاية الفتيات تنفذ جملة من البرامج لنزيلاتها

مؤسسة رعاية الفتيات تنفذ جملة من البرامج لنزيلاتها
http://almnatiq.net/?p=817062
المناطق _ الرياض
نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج عدة خلال الفترة الماضية تهدف الى تثقيف الفتيات المشمولات برعاية المؤسسة وتقويم سلوكهن وتصحيح مفاهيمهن.
ونُفذت هذه البرامج بالتعاون مع عديد الجهات الشريكة ، واشتملت على مجموعة من المحاضرات التوعوية والارشادية بالاتفاق مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم (مكنون) ، اضافة الى توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسة (وقف القدوة) لإقامة دورات لتطوير الذات وتعديل السلوك للنزيلات.
ومكنت المؤسسة نزيلاتها من حضور جلسات حوارية توعوية مع فريق الخير المعطاء تحت مظلة جمعية مساعي الخيرية النسائية ، الى جانب إشراكهن في بعض الاعمال التطوعية لخدمة المجتمع.
واختتمت المؤسسة الفصل الدراسي الأول بدورة لنزيلاتها في مجال الحاسب الالي وفقا لاتفاقية مبرمة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
يُذكر أن مؤسسة رعاية الفتيات تنظم برامج يومية طيلة العام (دينية وعلمية وثقافية ورياضية وترفيهية ) الى جانب الاشغال اليدوية والأعمال الحرفية ، لارضاء اذواق النزيلات اللاتي يتفاعلن معها ويطالبن باستمرارها .

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