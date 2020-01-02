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الوحدة يتأهل بركلات الترجيح لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين

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الوحدة يتأهل بركلات الترجيح لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين

الوحدة يتأهل بركلات الترجيح لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=817071
المناطق _ الرياض

تأهل فريق الوحدة إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه 4 × 3 بركلات الترجيح على ضيفه الرائد اليوم ضمن دور الـ 16 للمسابقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليضطرا لخوض شوطين إضافيين ، لكنهما لم يتمكنا أيضا من التسجيل.
وفي النهاية فاز الوحدة بركلات الترجيح، ليلحق بركب المتأهلين إلى دور الثمانية.

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