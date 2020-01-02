تأهل فريق الوحدة إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه 4 × 3 بركلات الترجيح على ضيفه الرائد اليوم ضمن دور الـ 16 للمسابقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليضطرا لخوض شوطين إضافيين ، لكنهما لم يتمكنا أيضا من التسجيل.
وفي النهاية فاز الوحدة بركلات الترجيح، ليلحق بركب المتأهلين إلى دور الثمانية.
الوحدة يتأهل بركلات الترجيح لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين
تأهل فريق الوحدة إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه 4 × 3 بركلات الترجيح على ضيفه الرائد اليوم ضمن دور الـ 16 للمسابقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليضطرا لخوض شوطين إضافيين ، لكنهما لم يتمكنا أيضا من التسجيل.
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