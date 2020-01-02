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محافظ ضباء يدشن مهرجان الربيع

محافظ ضباء يدشن مهرجان الربيع
http://almnatiq.net/?p=817087
ضباء _ فايز السميري
دشن محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي، مساء امس مهرجان ربيع ضباء غير لعام 1441هـ، والذي يستمر حتى 15 – 6 – 1441 هـ .
ويشمل المهرجان على مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والأسرية , بمشاركة مختصين في هذه المجالات ، ويصاحب المهرجان إقامة العديد من الاجنحه من ضمنها  جناح  رابطة فرسان ضباء البيئية بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بضباء والتراث الوطني والعيادات الطبية للرجال والنساء ومعارض للأسر المنتجة, إضافة إلى إقامة المسابقات من خلال المسرح.
و عند وصول محافظ ضباء الى مقر المهرجان تجول في  المهرجان واطلع على أركانه وأجنحته.
و في ختام زيارته اطلع ” الحربي”  على جناح رابطة فرسان ضباء البيئية تحت مظلة جمعية ميثاق للتنمية الاسرية بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضباء ، واستمع الى شرح مدير المكتب م. مهدي العطوي عن الاعمال و الإنجازات والبرامج التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة من ضمنها تطبيق مرشدك الزراعي لتسهيل الخدمة لدى المزارعين او  أفراد المجتمع  و من ضمن الجناح الشاحنة الإرشادية المرئية التي تعرض كافة المواد الإعلامية الخاصة بالوزارة  بهدف نشر الوعي الثقافي لدى المجتمع، و من ثم تقدم الاستاذ سلامه سويلم الحويطي رئيس الرابطة بالشرح  عن البرامج التي تقدمها من ضمن المهرجان و من الاعمال واهداف الرابطة في خطتها المستقبلية،  وأشاد المحافظ بالتميز و الإبداع.
و في نهاية الحفل قدم رئيس الرابطة مع الأعضاء بدرع تكريم لمحافظ ضباء محمود الحربي ، كما كرمت شركة الإسكوب الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات مدراء الجهات الحكومية المشاركة .

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