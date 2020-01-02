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فيصل الطائف الاول على مستشفيات المملكة في”التطوع”

فيصل الطائف الاول على مستشفيات المملكة في”التطوع”

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محافظ ضباء يدشن مهرجان الربيع

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فيصل الطائف الاول على مستشفيات المملكة في”التطوع”

فيصل الطائف الاول على مستشفيات المملكة في”التطوع”
http://almnatiq.net/?p=817093
الطائف _ عادل الزهراني

حصد مجمع الملك فيصل بالطائف المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في أعمال التطوع لعام 2019 ,بعد أن نجح في تفعيل اليوم العالمي للتطوع بشكل متميز من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التطوعية المختلفة التي نفذها المجمع ..واعرب الاخصائي أول مبارك اليامي مدير المجمع عن اعتزازه وسعادته بهذا الفوز الذي يبرهن على الروح العالية لدى منسوبي ومنسوبات المجمع بعد المشاركة الفاعلة في اليوم العالمي للتطوع ,حتى تحقق ولله الحمد هذا الانجاز,معربا عن شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في الأعمال والمبادرات التطوعية المختلفة ,موضحا أن المجمع قام بتشغيل العيادات  الخارجية وغرف العمليات خلال إجازة نهاية الأسبوع كمبادرات من الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين,وتم إجراء العديد من العمليات الجراحية ومناظرة مئات الحالات في العيادات الخارجية ,كما نفذ المجمع حوالي 333 مبادرة تطوعية قوامها 18 ألف ساعة..تجدر الاشارة الى ان مجمع الملك فيصل يتعتبر أكبر مستشفى بالطائف حيث يضم 800 سرير ..

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