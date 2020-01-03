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دراسة بريطانية تكشف مفاجأة بشأن نسبة السياح حول العالم الراغبين بزيارة المملكة

دراسة بريطانية تكشف مفاجأة بشأن نسبة السياح حول العالم الراغبين بزيارة المملكة
http://almnatiq.net/?p=817100
المناطق_الرياض

أجرت شركة YouGov البريطانية دراسة تبين في نتيجتها، أن عشرين في المئة من السياح في العالم، يرغبون بزيارة السعودية.

دراسة السوق
وقال موقع Yahoo Finance إن خبراء هذه الشركة الدولية المختصة بدراسة السوق، أجروا مقابلات مع 9521 شخصا، ووجدوا أنه منذ إطلاق نظام التأشيرة الجديدة في السعودية، أخذ سكان الولايات المتحدة وكندا والصين وماليزيا وبريطانيا، يبدون اهتمامهم بزيارة المملكة.

وأظهر المسح أن 22 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، يخططون لزيارة مدينة جدة القديمة الواقعة على البحر الأحمر والمعروفة كموقع تراث عالمي لليونسكو، فيما يرغب ثلث السياح الصينيين الذين شملهم الاستطلاع في زيارة مدائن صالح.

فرص جديدة للتطوير
كما يرغب أكثر من 73% من المشاركين في الدراسة، في زيارة عدة مواقع في المملكة مما يدل على فرص جديدة لتطوير نمو السياحة متعددة الأغراض.

وتم تقديم هذا الاستبيان لأول مرة في نهاية ديسمبر 2019 في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لوزراء السياحة العرب.

وقال أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني: “تميز هذا العام بلحظة تاريخية، عندما فتحت المملكة أبوابها أمام العالم بأسره. لقد اتصل بنا المزيد من الزوار والمستثمرين أكثر من أي وقت مضى”.

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