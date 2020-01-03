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سعر النفط يقفز بأكثر من 4% بعد مقتل قاسم سليماني

سعر النفط يقفز بأكثر من 4% بعد مقتل قاسم سليماني
http://almnatiq.net/?p=817112
المناطق_وكالات

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباح الجمعة في الأسواق الآسيوية فور مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بميليشيا الحرس الثوري الإيراني، ومخاوف الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم فبراير بنسبة 4.3% في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63,84 دولاراً، في حين ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم مارس بنسبة 4,4% ليصل إلى 69,16 دولاراً

وقُتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بميليشيا الحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، في قصف صاروخي استهدف، فجر الجمعة، موكب سيارات في مطار بغداد الدولي

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