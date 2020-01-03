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بيان لظريف بعد اغتيال قاسم سليماني

http://almnatiq.net/?p=817115
المناطق_وكالات

اعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اغتيال الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني عملا إرهابيا، وحمل واشنطن جميع عواقب هذه “المغامرة المارقة”.

وقال ظريف في تغريدة نشرها على “تويتر” فجر اليوم: “إن عمل الإرهاب الدولي الذي قامت به الولايات المتحدة، باستهداف واغتيال الجنرال سليماني، القوة الأكثر فعالية التي تقاتل داعش، والنصرة ، والقاعدة وآخرين، أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية جميع عواقب هذه المغامرة المارقة”.

كما أصدر وزير الخارجية الإيراني بيانا اعتبر فيه، أن “اغتيال قاسم سليماني سيعزز من قوة شجرة المقاومة في المنطقة”.

وقال إن: “خباثة وحماقة القوات الأمريكية الإرهابية في اغتيال قاسم سليماني الشهيد البطل والقائد المحارب سيجعل شجرة المقاومة في المنطقة أكثر قوة”.

وأكد ظريف أن: “الخارجية الإيرانية ستوظف جميع قدراتها السياسية والدولية والقانونية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي للرد على جريمة اغتيال قاسم سليماني الارهابية”.

ولقي اللواء سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

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