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محافظ المجمعة يفتتح مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل”

محافظ المجمعة يفتتح مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل”
http://almnatiq.net/?p=817130
المناطق_فلاج الشعيفاني
عبر  صاحب السمو  الامير عبدالرحمن بن عبدالله محافظ المجمعة عن سعادته الإلتقاء بأهالي الارطاوية و هذا الجو  الأخوي السعيد  سائلا الله ان يجعل ايامنا كلها سعادة في ظل هذا الوطن الغالي  الذي نتفيأ  ظلاله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز   حفظه الله  وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير  محمد بن سلمان
واضاف سموه : انا مسرور ان اكون بين اهالي الارطاوية و المراكز المجاورة   الذين أكن لهم كل التقدير  والاحترام “وهم يستاهلون “
جاء ذلك خلال  افتتاح سموه لـمهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل  والذي اقيم بموقع سوق الشيبان القديم
وعند وصول سموه مقر  المهرجان
قام بقص شريط الإفتتاح معلنا  إنطلاق مهرجان الارطاوية للسمن والبقل في دورته الاولى
حيث  تجول سموه والضيوف  على اجنحة وأركان المهرجان وأطلع  على  مختلف المشاركات وتنوعها وأستمع سموه الى شرحا عن بعض التفاصيل على نوعية الاجنحة المشاركة
وابدى سموه  اعجابه بماشاهد  ، مقدما  شكره الجزيل لمدير  البلدية فايز الشنيف  على جهوده الاستثنائية التي  ساهمت بإقامة المهرجان  واتاحت الفرصة للمشاركين  بـعرض منتجاتهم من السمن والبقل  وفي اجواء تراثية
حضر  افتتاح المهرجان سعادة رئيس مركز الارطاوية أ.مسير بن سلطان الدويش
والشيخ محمد بن عبدالرحمن الدويش  امير الفوج الواحد و العشرون  و سعادة رئيس مركز ام الجماجم أ.خالد الدويش
والشيخ حمد الدريس والاستاذ/نايف بن سلطان الدويش والأستاذ/مساعد السياري ومدراء الدوائر الحكومية و اعضاء  لجنة التنمية الاجتماعية  والمجلس البلدي  وعدد  من الاهالي والأعيان
الجدير  بالذكر ان المهرجان الذي يستمر لمدة 5 ايام شارك به قرابة مائة  ركن وجناح ما بين اسر  منتجة و جهات حكومية وتطوعية وخاصة  وبازارت متنوعة ومتاحف و ركن تعريفي عن المناحل و انتاج العسل و جناح تصوير  ورسم  ومشاركة تعريفية من احد المراكز  تحمل صورا قديمة وبعض التراثيات والسيارات  النادرة.

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