“خامنئي” يتوعد بـ “انتقام عنيف” بعد مقتل “سليماني.. ويصدر قرارا عاجلا !

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http://almnatiq.net/?p=817131
المناطق_وكالات

بث التليفزيون الإيراني بيانا للمرشد علي خامنئي توعد فيه بـ “انتقام عنيف” ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأعلن “خامنئي” الحداد لمدة ثلاثة أيام، قائلا: ”على كل الأعداء أن يعلموا أن جهاد المقاومة سيتواصل بدافع مضاعف وأن نصرا حاسما ينتظر المقاتلين في الحرب المقدسة“، حسب تعبيره.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت مسؤوليتها عن العملية التي استهدفت فيها سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وآخرين قرب مطار بغداد الدولي ، ما أدى لمقتلهما وتفحم الجثث.

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