أول تعليق من حسن روحاني على مقتل “سليماني” في قصف أمريكي!

المناطق_وكالات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة أن بلاده ستكون أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.

وقال روحاني في بيان: “إن مقتل سليماني سيجعل إيران أشد حزما في مقاومة التوسع الأمريكي والدفاع عن قيمنا الإسلامية. بلا أدنى شك ستنتقم إيران والدول الأخرى الساعية إلى الحرية في المنطقة”.

من جهة اخرى أوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية نقلا عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله إن طهران ستنتقم انتقاما ساحقا من جميع المتورطين والمسؤولين عن اغتيال قاسم سليماني.