احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “الذروي”
أبرز المواد
 محافظ المجمعة يفتتح مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل”
أبرز المواد
 شاهد: وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو لعراقيين يرقصون فرحا بمقتل قاسم سليماني
أبرز المواد
 السماح للسياح الحاصلين على التأشيرة الأوربية والأمريكية والبريطانية بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات المملكة
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور
أبرز المواد
 “خامنئي” يتوعد بـ “انتقام عنيف” بعد مقتل “سليماني.. ويصدر قرارا عاجلا !
أبرز المواد
 أول تعليق من حسن روحاني على مقتل “سليماني” في قصف أمريكي!
أبرز المواد
 بعد إنكار دام 18 عامًا.. الحمض النووي يحسم الجدل في قضية نسب فتاة لوالدها بجدة !
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على عدة مناطق في المملكة
أبرز المواد
 دراسة بريطانية تكشف مفاجأة بشأن نسبة السياح حول العالم الراغبين بزيارة المملكة
أبرز المواد
 بيان لظريف بعد اغتيال قاسم سليماني
أبرز المواد
 البنتاجون: قاسم سليماني صادق على قرار الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد
أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “الذروي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “الذروي”

أبرز المواد
محافظ المجمعة يفتتح مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل”

محافظ المجمعة يفتتح مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل”

أبرز المواد
شاهد: وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو لعراقيين يرقصون فرحا بمقتل قاسم سليماني

شاهد: وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو لعراقيين يرقصون فرحا بمقتل قاسم سليماني

أبرز المواد
السماح للسياح الحاصلين على التأشيرة الأوربية والأمريكية والبريطانية بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات المملكة

السماح للسياح الحاصلين على التأشيرة الأوربية والأمريكية والبريطانية بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات المملكة

أبرز المواد

أول تعليق من حسن روحاني على مقتل “سليماني” في قصف أمريكي!

أول تعليق من حسن روحاني على مقتل “سليماني” في قصف أمريكي!
http://almnatiq.net/?p=817133
المناطق_وكالات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة أن بلاده ستكون أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.

وقال روحاني في بيان: “إن مقتل سليماني سيجعل إيران أشد حزما في مقاومة التوسع الأمريكي والدفاع عن قيمنا الإسلامية. بلا أدنى شك ستنتقم إيران والدول الأخرى الساعية إلى الحرية في المنطقة”.

من جهة اخرى أوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية نقلا عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله إن طهران ستنتقم انتقاما ساحقا من جميع المتورطين والمسؤولين عن اغتيال قاسم سليماني.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “الذروي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “الذروي”
محافظ المجمعة يفتتح مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل”

محافظ المجمعة يفتتح مهرجان الارطاوية الاول للسمن والبقل”
شاهد: وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو لعراقيين يرقصون فرحا بمقتل قاسم سليماني

شاهد: وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو لعراقيين يرقصون فرحا بمقتل قاسم سليماني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*