شاهد: وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو لعراقيين يرقصون فرحا بمقتل قاسم سليماني

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نشر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مقطع فيديو يظهر “رقص” العراقيين في الشوارع بعد إعلان مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وعلق على الفيديو قائلا : “العراقيون- العراقيون- يرقصون في الشوارع للحرية شاكرين أن الجنرال سليماني لم يعد (موجودا)”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس، دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني، لافتة إلى أن الأخير ” كان منخرطا بصورة نشطة بتطوير خطط لمحاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة”.