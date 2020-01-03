مقتدى الصدر يعلق على مقتل “سليماني” بالضربة الأميركية! ‎

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أمر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، بالاستعداد لما وصفه بـ”حماية العراق”، وذلك بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعملية أمريكية.

وجاء ذلك في بيان قال فيه الصدر: “أسأل الله أن يجنب المنطقة من الخطر.. ويجنب عراقنا الحبيب المخاطر والبلاء.. وأتمنى من الجميع التحلي بالحكمة والحنكة.. هذا وإنني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجهوزية المجاهدين ولاسيما (جيش الإمام المهدي) و(لواء اليوم الموعود) ومن يأتمر بأمرنا من الفصائل الوطنية المنضبطة لنكون على استعداد تام لحماية العراق”.