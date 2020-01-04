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54.3 مليار ريال صفقات خاصة في الأسهم السعودية خلال عام

54.3 مليار ريال صفقات خاصة في الأسهم السعودية خلال عام
http://almnatiq.net/?p=817174
المناطق - الرياض

سجلت سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2019 تنفيذ 2.3 ألف صفقة خاصة بقيمة 54.3 مليار ريال، بعدد أسهم بلغ 1.38 مليار سهم.
بحسب “الاقتصادية”، فإن الصفقات التي تمت خلال عام 2019 تعد الأكبر منذ بدء الإعلان عن الصفقات الخاصة عام 2011، علما بأنها لم تشمل الصفقات المنفذة على وحدات الصناديق العقارية المتداولة.
وارتفعت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 بنحو 443 في المائة مقارنة بعام 2018 البالغة نحو عشرة مليارات ريال، إذ سجلت قيمة الصفقات الخاصة حينها أدنى مستوى سنوي منذ عام 2011.
وشكلت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 نحو 33 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في تاريخ السوق البالغة 164.8 مليار ريال.

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