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«العمل»: بدء توطين مهنتين في السوق خلال الربع الأول

«العمل»: بدء توطين مهنتين في السوق خلال الربع الأول
http://almnatiq.net/?p=817175
المناطق - الرياض

تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة في السوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.
وقال وفقا لـ”الاقتصادية” فهد بن سلمان البداح وكيل الوزارة المساعد لتنمية فرص العمل، “إن الوزارة تستهدف خلال الربع الأول من العام الجاري، بدء توطين مهنتين في السوق، وفق تسلسل زمني وآليات تراعي أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات”. وأضاف البداح، “كما تعمل الوزارة حاليا مع شركائها في القطاع الخاص على تحديد التحديات والعمل على حلها، لضمان رفع نسب توطين تلك المهن، إذ تسعى الوزارة إلى زيادة نسبة التوطين في كل عام في هذه المهن، وصولا إلى توطين المهن النوعية”. وفيما يتعلق بنسب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وفق أحدث البيانات، أوضح وكيل الوزارة المساعد لتنمية فرص العمل، أن نحو 80 في المائة من الباحثين عن عمل نساء. وأصدر المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، قرارا وزاريا يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل فيها أطباء أسنان، على مرحلتين: الأولى تستهدف توطين 25 في المائة، اعتبارا من 01/08/1441، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 في المائة اعتبارا من 01/08/1442.

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