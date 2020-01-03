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بعد هلاك سليماني.. قرقاش يدعو إلى تغليب الحكمة

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بعد هلاك سليماني.. قرقاش يدعو إلى تغليب الحكمة

بعد هلاك سليماني.. قرقاش يدعو إلى تغليب الحكمة
http://almnatiq.net/?p=817192
المناطق- وكالات

في أعقاب اغتيال أمريكا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الجمعة، إلى معالجة سياسية للموقف بعيدا عن التصعيد.

وغرد قرقاش على “تويتر”: “في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان، وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد”.

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد، القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الإنفعال.

وأضاف: “القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة، وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال”.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له، سليماني، في قصف أمريكي استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.

كما أقر متحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بمقتل سليماني، وكذلك القيادي البارز في الميليشيات أبومهدي المهندس، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما، فيما تم نقل ما تبقى من جثتي سليماني والمهندس إلى مستشفى المثنى في بغداد.

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