ترامب ينبه أردوغان: التدخل الخارجي يعقد الوضع في ليبيا

المناطق- وكالات

نبه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن التدخل الأجنبي في ليبيا يؤدي إلى تعقيد الوضع في البلاد.

وأجرى ترامب وأردوغان، مباحثات هاتفية بشأن الوضع في ليبيا، فيما وافق البرلمان التركي، على تفويض رئيس البلاد بإرسال قوات إلى ليبيا.

وترتب تركيا لإرسال قوات صوب ليبيا، في مسعى لعرقلة تقدم الجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضد تنظيمات متشددة تعمل تحت لواء حكومة فايز السراج.

وصوت 325 نائبا لصالح إرسال قوات تركية إلى ليبيا مقابل معارضة 184 عضوا، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان التركي بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودانت مصر بـ”أشد العبارات”، تمرير البرلمان التركي مشروع قرار التدخل في ليبيا، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها في فيسبوك، أن خطوة البرلمان التركي “انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ”.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الخميس، إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تشكل إذكاءً للصراع الدائر في البلاد.

وذكر تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة السراج على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها.