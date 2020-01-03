احدث الأخبار

بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد
أبرز المواد
 “البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 ترقية (1870) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات
أبرز المواد
 آل الشيخ في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي :”إن من أقبح المكاسب المحرمة استغلال الفرص من وظيفة أو غيرها لسرقة المال العام أو الاعتداء عليه”
أبرز المواد
 الشريم في خطبة الجمعة بـ المسجد الحرام : لا تجتمع سعادة وحسد في قلب امرئ قط؛ لأن سبب السعادة الرضا بالله، والحسد عدو الرضا
أبرز المواد
 سعر الذهب للتعاملات الفورية ينخفض اليوم بنسبة 0.16%
أبرز المواد
 ترامب ينبه أردوغان: التدخل الخارجي يعقد الوضع في ليبيا
أبرز المواد
 بعد هلاك سليماني.. قرقاش يدعو إلى تغليب الحكمة
أبرز المواد
 تفاصيل هلاك قاسم سليماني.. كيف طالته القذائف الأمريكية؟
أبرز المواد
 قرارات لمجلس القضاء الإداري تمهيدا لمباشرة محكمة الاستئناف بالجوف لاختصاصاتها
أبرز المواد
 بعد هلاك الإرهابي قاسم سليماني.. عبد المهدي يدعو البرلمان لجلسة طارئة
أبرز المواد
 79 % من أولياء الأمور في السعودية: الإنترنت يأخذ وقت أبنائنا
أبرز المواد
بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد

بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد

أبرز المواد
“البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة

“البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة

أبرز المواد
ترقية (1870) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

ترقية (1870) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

أبرز المواد
آل الشيخ في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي :”إن من أقبح المكاسب المحرمة استغلال الفرص من وظيفة أو غيرها لسرقة المال العام أو الاعتداء عليه”

آل الشيخ في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي :”إن من أقبح المكاسب المحرمة استغلال الفرص من وظيفة أو غيرها لسرقة المال العام أو الاعتداء عليه”

أبرز المواد

بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد

بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد
http://almnatiq.net/?p=817218
المناطق - وكالات

أكد مسؤول عسكري أميركي، اليوم الجمعة، وصول “تعزيزات عسكرية أميركية لتأمين” السفارة الأميركية في بغداد، وذلك بعدما تعرضت لهجوم من ميليشيات عراقية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول العسكري الأميركي لوكالة “فرانس برس” إن نحو 750 جندياً أميركياً بدأوا بالوصول إلى سفارة واشنطن في بغداد لتأمينها. وأضاف: “سيتوجه الجنود إلى سفارة الولايات المتحدة لمساعدة قوات المارينز التي كانت قد وصلت في الأيام الماضية”.

يذكر أن السفارة الأميركية ببغداد تعرضت، الثلاثاء الماضي، إلى هجوم من قبل أنصار فصائل عراقية منضوية ضمن الحشد الشعبي وموالية لإيران، من ضمنها كتائب حزب الله العراقي، التي فقدت أكثر من 20 عنصراً في ضربات أميركية، الأحد الماضي، على قواعد له في مدينة القائم العراقية وفي سوريا.

كما أقدم المحتجون على إحراق إحدى بوابات السفارة، وتكسير مرتكز أمني وكاميرات مراقبة.

والأربعاء، قامت قوات من مشاة البحرية الأميركية “المارينز” بعملية إنزال داخل السفارة. ولاحقاً أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن البنتاغون سيرسل “فوراً حوالي 750 جندياً إضافياً إلى الشرق الأوسط، “رداً على الأحداث الأخيرة في العراق”.

في سياق متصل، قال المسؤول العسكري الأميركي لوكالة “فرانس برس” إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قُتل فجر اليوم الجمعة في بغداد “بضربة دقيقة من طائرة أميركية مسيرة”. وأوضح أن الطائرة المسيرة استهدفت سيارتين في مطار بغداد.

وقُتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، فجر اليوم الجمعة، في هجوم أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي. كما قتل في نفس الضربة سامر عبد الله، صهر عماد مغنية الذي كان القائد العسكري لحزب الله اللبناني والذي اغتيل في سوريا عام 2008. وقضى في الغارة أيضاً زوج بنت قاسم سليماني، ومحمد رضا الجابري، مدير تشريفات الحشد الشعبي بالمطار، وحسن عبد الهادي ومحمد الشيباني وحيدر علي من الحشد الشعبي.

وكان سليماني موفد طهران إلى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في هذه الدول.

روابط ذات صلة

“البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة

“البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة
ترقية (1870) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

ترقية (1870) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات
آل الشيخ في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي :”إن من أقبح المكاسب المحرمة استغلال الفرص من وظيفة أو غيرها لسرقة المال العام أو الاعتداء عليه”

آل الشيخ في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي :”إن من أقبح المكاسب المحرمة استغلال الفرص من وظيفة أو غيرها لسرقة المال العام أو الاعتداء عليه”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*