احدث الأخبار

بومبيو : بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا ومستعدون لكافة التهديدات
أبرز المواد
 تغريدة لترامب عام 2012: لا تسمحوا لأوباما بمهاجمة إيران للفوز في الانتخابات
أبرز المواد
 بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد
أبرز المواد
 “البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 ترقية (1870) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات
أبرز المواد
 آل الشيخ في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي :”إن من أقبح المكاسب المحرمة استغلال الفرص من وظيفة أو غيرها لسرقة المال العام أو الاعتداء عليه”
أبرز المواد
 الشريم في خطبة الجمعة بـ المسجد الحرام : لا تجتمع سعادة وحسد في قلب امرئ قط؛ لأن سبب السعادة الرضا بالله، والحسد عدو الرضا
أبرز المواد
 سعر الذهب للتعاملات الفورية ينخفض اليوم بنسبة 0.16%
أبرز المواد
 ترامب ينبه أردوغان: التدخل الخارجي يعقد الوضع في ليبيا
أبرز المواد
 بعد هلاك سليماني.. قرقاش يدعو إلى تغليب الحكمة
أبرز المواد
 تفاصيل هلاك قاسم سليماني.. كيف طالته القذائف الأمريكية؟
أبرز المواد
 قرارات لمجلس القضاء الإداري تمهيدا لمباشرة محكمة الاستئناف بالجوف لاختصاصاتها
أبرز المواد
بومبيو : بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا ومستعدون لكافة التهديدات

بومبيو : بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا ومستعدون لكافة التهديدات

أبرز المواد
تغريدة لترامب عام 2012: لا تسمحوا لأوباما بمهاجمة إيران للفوز في الانتخابات

تغريدة لترامب عام 2012: لا تسمحوا لأوباما بمهاجمة إيران للفوز في الانتخابات

أبرز المواد
بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد

بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد

أبرز المواد
“البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة

“البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة

أبرز المواد

بومبيو : بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا ومستعدون لكافة التهديدات

بومبيو : بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا ومستعدون لكافة التهديدات
http://almnatiq.net/?p=817224
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن الضربة الأميركية التي استهدفت قاسم سليماني “قانونية”، واصفاً خطر عدم التحرك ضد إيران بأنه “كان هائلا”، مضيفاً أنه “بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا”.

وقال إن قرار قتل سليماني صادق عليه الرئيس ترمب، وهو مستعد لكافة التهديدات الإيرانية.

وفي مقابلة مع شبكة “سي ان ان”، قال: “لا نسعى لحرب مع إيران ولن نقف مكتوفي الأيدي، ونرى أميركيين معرضين للخطر”.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن العالم والأميركيين في المنطقة باتوا أكثر أمنا بعد قتل سليماني، مضيفاً أن واشنطن ستواصل العمل من أجل المصالح الأميركية في المنطقة، ومشدداً على أن إيران يجب أن تتوقف عن سلوكها بزعزعة العراق، فـ”الشعب العراقي يسعى للحد من النفوذ الإيراني في بلاده”، على حد قوله.

وقال بومبيو إن أميركا فعلت ما في وسعها لحماية المصالح الأميركية في المنطقة، مضيفاً: “نأخذ في الحسبان مخاطر شن هجمات إلكترونية إيرانية على أميركا”.

وكان بومبيو قال على “تويتر” إنه أجرى اتصالات مع الصين وبريطانيا، وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بخفض التصعيد، وذلك بعد العملية الأميركية التي استهدفت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق وأدت إلى مقتله وعدد من مرافقيه خارج مطار بغداد.

وغرد بومبيو على حسابه في “تويتر” قائلاً إن قتل سليماني “إجراء دفاعي” من قبل واشنطن.

وفي وقت سابق، غرّد بومبيو، عقب الإعلان عن مقتل قائد لواء فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بعملية أميركية، قائلاً إن العراقيين رقصوا في الشوارع من أجل الحرية، وردَّدوا “لا سليماني بعد اليوم”.

وأرفق بومبيو فيديو يظهر احتفالات العراقيين بالشوارع بعد مقتل سليماني.

وأوضح مقطع فيديو، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فجر الجمعة، فرحة الشباب في العراق بخبر مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في قصف صاروخي أميركي على سيارة كانت تقله خارج مطار بغداد.

وأظهر المقطع شباباً يركضون فرحاً، حاملين علم العراق، يهتفون ويصفقون.

ويقول مصور الفيديو الذي يسمع صوته مع المقطع، إن هذه الاحتفالات عمَّت المكان عند الساعة الرابعة والنصف من فجر الجمعة، وذلك بعد الإعلان عن مقتل سليماني.

وأضاف أن تلك الجموع خرجت تحتفل ثأراً لدم مَنْ قُتِلَ على يد ميليشيات إيران في الاحتجاجات الأخيرة.

أفادت وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته.

وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” في العراق أن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد، وأن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

روابط ذات صلة

تغريدة لترامب عام 2012: لا تسمحوا لأوباما بمهاجمة إيران للفوز في الانتخابات

تغريدة لترامب عام 2012: لا تسمحوا لأوباما بمهاجمة إيران للفوز في الانتخابات
بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد

بدء وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى السفارة ببغداد
“البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة

“البيئة” تواصل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي وتعالج 17296 هكتارًا في 7 مناطق بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*