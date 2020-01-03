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الفريق التطوعي يوزع كسوة الشتاء على العمالة الوافدة بوادي الدواسر

الفريق التطوعي يوزع كسوة الشتاء على العمالة الوافدة بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=817228
وادي الدواسر - فالح الدوسري
نفذ الفريق التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بنزوى في محافظة وادي الدواسر، حملة لتوزيع كسوة الشتاء على الفقراء والمحتاجين من العمالة والرعاة الوافدة ذات الدخل المحدود ، وذلك للوقاية لهم من البرد القارس ومشاركتهم على مشاعرهم على تحمل مشقة التعب .
وتضمنت الحملة توزيع أكثر من 50 حقيبة اشتملت على بيجامات شتوية، وقبعة، وقفازات صوفية، وشال وجاكيت، وبطانية.
وأوضح رئيس لجنة تنمية نزوى زيد بن عبيد آل مدق أن الفريق حرص قبل بدء فصل الشتاء على الترتيب والتنسيق لهذه المبادرة رغبة في التخفيف من معاناة هؤلاء العمالة لمواجهة برودة الأجواء.
ونوه “آل مدق ” بالأثر الذي تضعه الحملة بنفوس المستفيدين منها، فضلاً عن أنها تعزز القيم الإسلامية لدى أعضاء الفريق ومن أهمها المحبة والألفة، وحثهم على المبادرات التي أوصى بها ديننا الحنيف وتنمية الشعور بالتكافل الاجتماعي والعمل التطوعي.

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