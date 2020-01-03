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أمير منطقة جازان يعزي ذوي وأسرة الدكتور الحمزي

أمير منطقة جازان يعزي ذوي وأسرة الدكتور الحمزي

منطقة جازان

أمير منطقة جازان يعزي ذوي وأسرة الدكتور الحمزي

أمير منطقة جازان يعزي ذوي وأسرة الدكتور الحمزي
http://almnatiq.net/?p=817232
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته إلى اللواء المتقاعد .إبراهيم بن محمد الحمزي وأخوانه في وفاة مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات المساندة الدكتور علي بن أحمد الحمزي – رحمه الله – والى ابناء وذوي وأسرة الفقيد.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أفراد أسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر و السلوان .

من جهته عبر اللواء الحمزي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على مواساته لهم وأفراد أسرته ومشاركته في مصابهم، سائلاً الله أن يديم عليه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه

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