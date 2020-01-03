أمير منطقة جازان يعزي ذوي وأسرة الدكتور الحمزي

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته إلى اللواء المتقاعد .إبراهيم بن محمد الحمزي وأخوانه في وفاة مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات المساندة الدكتور علي بن أحمد الحمزي – رحمه الله – والى ابناء وذوي وأسرة الفقيد.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أفراد أسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر و السلوان .

من جهته عبر اللواء الحمزي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على مواساته لهم وأفراد أسرته ومشاركته في مصابهم، سائلاً الله أن يديم عليه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه