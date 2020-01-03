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فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك يفعّل مبادرة “اعرف حقك”

فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك يفعّل مبادرة “اعرف حقك”

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فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك يفعّل مبادرة “اعرف حقك”

فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك يفعّل مبادرة “اعرف حقك”
http://almnatiq.net/?p=817241
المناطق - تبوك
نظّم فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك أمس معرضاً توعوياً للتعريف بحقوق المستهلك ضمن مبادرة “اعرف حقك” وذلك في مول تبوك بارك في مدينة تبوك.
وتضمن المعرض الذي تنتهي فعالياته مساء الغد تقديم حزمة من الرسائل التوعوية الغاية منها الرفع من مستوى المستهلك وتعزيز معرفة حقوقه وما عليه من واجبات أثناء التعاملات التجارية.
كما يقدم القائمون على المعرض عدداً من الإيضاحات وبشكل مبسط للجمهور عن كيفية المحافظة على حقوقه حماية له من الغش والخداع والفروقات والتباين بالأسعار.
وتشمل كذلك هذه الفعاليات توزيع النشرات والمطويات التثقيفية لزوار المعرض والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم عن مختلف السلع والترحيب بمقترحاتهم.
وحثّ فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المواطنين والمقيمين على زيارة المعرض والاستفادة من جميع ما يقدم من خلاله من معلومات تفيدهم وتحمي حقوقهم وفق الأنظمة واللوائح التي جاءت في دليل المستهلك الصادر عن الوزارة داعياً الجميع إلى التواصل عبر جميع القنوات التي أتاحتها الوزارة والتبليغ في حالة وجود ملاحظات أو شكاوى أو حتى بمقترحات حرصاً منها على تقديم خدمة مثلى وبجودة أعلى.

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