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لجنة تنسيق المشروعات تعقد اجتماعها الأول في أمانة الجوف

لجنة تنسيق المشروعات تعقد اجتماعها الأول في أمانة الجوف

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لجنة تنسيق المشروعات تعقد اجتماعها الأول في أمانة الجوف

لجنة تنسيق المشروعات تعقد اجتماعها الأول في أمانة الجوف
http://almnatiq.net/?p=817254
الجوف - محمد الحسن

برئاسة أمين منطقة الجوف عقدت لجنة تنسيق المشروعات اجتماعها الأول للعام ١٤٤١ هـ بأمانة منطقة الجوف ، أمس الخميس 7 جمادى الأولى 1441، بحضور وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة ومدير عام إدارة المرور بالمنطقة ومدير عام إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة .

وقد بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة رحب فيها بالحضور وأهمية لجنة تنسيق المشروعات وما تقوم به اللجنة من اعمال بعدها ناقش الاجتماع عن آلية لربط المعدات الثقيلة والخفيفة باجهزة تعقب ويكون مركزها الرئيسي لدى أمانة المنطقة للحد من رمي المخلفات والأنقاض وازالة كافة المشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة .

كما تم مناقشة ازالة السيارات التالفة والهياكل المهملة والتي تعيق الحركة في الطرق ، ومصدر لتشوهات البصرية .

وتفاعلت الإدارات المعنية مع ما ورد ضمن الاتفاقيات التي تمت مناقشتها على أن يتم تنفيذ حملة مشتركة بين الجهات لتطبيق الأنظمة والحد من المخالفين .
‏‫وفي الختام أكد أمين المنطقة أن هذه الاجتماعات لبحث سبل تسهيل وتنفيذ الخدمات والمشروعات وهي تحظى بمتابعة واهتمام شخصي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وسمو نائبة والذي يحثا الجميع على خدمة هذا الوطن الغالي ورفاهية المواطن من خلال الخدمات التي تقدمها جميع الجهات الخدمية بالمنطقة وقد أكد الجميع على حرصهم الشديد على تنمية المنطقة وازالة كافة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة .

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