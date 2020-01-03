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محافظ الدرب يطلق فعاليات مهرجان ربيع الدرب ٢٠٢٠

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محافظ الدرب يطلق فعاليات مهرجان ربيع الدرب ٢٠٢٠

محافظ الدرب يطلق فعاليات مهرجان ربيع الدرب ٢٠٢٠
http://almnatiq.net/?p=817257
جازان - فضة عطيف

دشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني مساء البارحة فعاليات مهرجان ربيع الدرب في حديقة المملكة وشاطئ الشقيق بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي ورئيس البلدية المهندس محمد الخرمي ومدير مكتب التعليم جابر مجرشي ومشرف الأسر المنتجة عبد العزيز الشعبي .
وأقيم احتفال فني بهذه المناسبة شارك فيه المنشد خالد حامد وتم خلاله تدشين أوبريت درب المحبة وسط حضور كبير من الأهالي والزوار والمتنزهين تجاوز 3000 زائر ، واشتملت فعاليات الربيع على برامج متنوعة ، شملت ركن البلاستشين ، وركن الرسم وتركيب الصور ، وشباك الذكريات وألعاب كرة القدم والشطرنج ، ومشاركات عدد من الفرق الاستعراضية .
وكشف محافظ الدرب ان الفعاليات تقام بالتزامن مع بداية اجازة منتصف العام الدراسي ، مؤكداً أن لجنة التنمية السياحية استعدت لموسم الربيع بباكورة من البرامج والمسابقات في اربع مواقع،شملت شاطئ الشقيق ومهرجان التسوق وحديقة المملكة ومركز ريم ، مبيناً ان الفعاليات ستستمر 16 يوم بمشاركة عدد من الضيوف والمشاهير في المنطقة .

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