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مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,570,809 تأشيرة عمرة ونحو 2,241,14 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,570,809 تأشيرة عمرة ونحو 2,241,14 معتمرا يصلون إلى المملكة

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مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,570,809 تأشيرة عمرة ونحو 2,241,14 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,570,809 تأشيرة عمرة ونحو 2,241,14 معتمرا يصلون إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=817260
المناطق - واس

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2,570,809 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 7 من جمادى الأولى 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,241,14 معتمرًا،
فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,795,85 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.
دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,120,677 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 116,537 معتمرًا، فيما وصل 3,928 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 532,634، تليها إندونيسيا 477,554، وثالثا جاءت الهند 280,388، ثم ماليزيا 120,714، ومصر خامسا بـ 120,609 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 88,706، الجزائر 85,605، بنغلاديش 83,397،الإمارات 51,952، فلسطين 39,547 معتمراً.
وأوضح المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن بن محمد العرفج أن الوزارة بدأت بتطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة يوم الأربعاء الموافق 1 /1/ 2020م الذي أطلقته الشهر الماضي, بحضور معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن حيث يتم ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.
وأشار العرفج إلى أنه جرى إصدار نحو 8,452 وثيقة تأمين للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين ابتداءً من 1 يناير 2020 ، حيث يمكن للمعتمر استخدام وثيقة التأمين عند زيارته للمستشفيات الخاصة والحكومية من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر، كما يشمل التأمين الشامل ضمن منافعه التأمينية التعويض في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث.

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