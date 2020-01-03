بوتين يعرب لماكرون عن قلقه بعد مقتل سليماني

المناطق - وكالات

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، معرباً عن قلقه من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وفي وقت سابق، حذرت روسيا، الجمعة، من أن مقتل سليماني، بضربة أميركية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية أن “مقتل سليماني كان خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة”.

وأضافت الوزارة: “سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني”.

وأكد بوتين في اتصاله بماكرون أن “الضربة الأميركية في العراق قد تزيد التوتر في المنطقة”.

وفي ملفات أخرى، حسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس، نقلاً عن الكرملين، عبر بوتين وماكرون عن تأييدهما لتسوية الأزمة في ليبيا سلمياً ودعمهما للجهود السياسية والدبلوماسية.

وأبلغ بوتين، ماكرون بضرورة تطبيق الاتفاقيات بين روسيا وتركيا بشأن سوريا.

وشدد الرئيسان على دعمهما مواصلة الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.