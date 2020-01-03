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لمنع إرباك السائق..”الهلال الأحمر”: كاميرات لرصد الملاحقين لسيارات الإسعاف و15 دقيقة للوصول للموقع

لمنع إرباك السائق..”الهلال الأحمر”: كاميرات لرصد الملاحقين لسيارات الإسعاف و15 دقيقة للوصول للموقع
http://almnatiq.net/?p=817276

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أنه في إطار الجهود التي تبذلها لتطوير خدماتها الإسعافية فقد تم استخدم أحدث تقنيات الإتصال والاستجابة العالمية حيث يتم تحديد موقع المستفيد عبر عدة تقنيات منها: تحديد الموقع المباشر لمستخدمي تطبيق أسعفني المجاني والمتاح للجميع في المملكة العربية السعودية، وتحديد موقع المتصل عبر الجوال.

وأوضح الدكتور محمد التويجري مدير عام الادارة العامة للخدمات الإسعافية أثناء شرحة لوفد “إعلاميون مبادرون” خلال زيارتهم لغرفة العمليات الرئيسيه والإطلاع على الجهود التي تبذلها الهيئة، أن هذه التقنية تعد الأحدث عالمياً وهو تحديد الموقع عبر تقنية 3Word’s في نطاق مساحته ٣متر مربع، كما تستخدم فرق الهلال الأحمر السعودي الميدانية تقنيات اتصال متعددة أهمها الجهاز اللوحي المحمول والذي يمكن المسعف من الاطلاع على معلومات أولية عن حالة المستفيد تساعد في التجهيز والإعداد المناسب قبل الوصول كما تتيح للمسعف توثيق الحالة بتوقيع المستفيد فور الانتهاء من الخدمة.

وفي السياق ذاته أكد الأستاذ فهد الحازمي مدير عام الادارة العامة للاتصال المؤسسي أنه تم تركيب كميرات خلفية في سيارات الإسعاف لرصد المركبات التي تلاحق سيارات الإسعاف أثناء نقل الحالات، مما يسبب إرباكا للسائق وقد تتعرض سيارة الإسعاف لحادث لاسمح الله، كما وفر الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الإلكتروني عن طريق توجيهات لعمل الإسعافات للمستفيد ذاتيا أو بمساعدة ذويه للحالات البسيطة وغير الحرجة والتي لا تستدعي تدخلا طبيا.

من جانبه أوضح المهندس عبدالإله الطويل مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أنه وبجهود القيادات بالهيئة فقد تفوق الهلال الأحمر السعودي بتحقيق أفضل النتائج للأهداف الموضوعة، حيث تم وضع هدف زمني لاستقبال مكالمة المستفيد في ٥ ثواني وتم تحقيق ٤ ثواني لذلك.

وأضاف أنه تم وضع هدف زمني ٦٠ ثانية لانطلاق الفرقة الميدانية وتم تحقيق ٥٤ ثانية كحد أقصى، كما تم تحديد ١٥ دقيقة للوصول لموقع المستفيد في الظروف الطبيعية وتم تحقيق ١٢ دقيقة لذلك.

وأكد المسؤولون في الهلال الأحمر السعودي من ناحية الجانب التطوعي وأهميته، حيث تم العمل على نظام إلكتروني يربط المتطوع من موظفي الهلال الأحمر ووزارة الصحة بعمليات اتصال الهلال الأحمر ليتمكن من إجراء الإسعافات اللازمة حتى وصول الفريق الإسعافية.

الجدير بالذكر أن إعلاميون مبادرون هو ملتقى تطوعي يضُم مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية بالإضافة الى السوشل ميديا، ويهدف الى دعم القطاع الثالث غير الربحي وإبراز جهودهم التي يقدمونها للمجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من البرامج النوعية التي تقدمها الجهات الحكومية.

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