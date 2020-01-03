فيديو.. سوريون يوزعون حلوى فى الشوارع بعد تلقيهم خبر مقتل قاسم سليمانى

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قام مواطنون سوريون فى ريف أدلب بتوزيع حلوى فى الطرقات بعد تلقيهم خبر مقتل قاسم سليمانى، ووضع أصحاب الحلوى ورقة مكتوب عليها “بمناسبة نفوق قاسم سليمانى”، حيث قصفت القوات الأمريكية موكب قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، أثناء سير موكبهما فى أحد شوارع بغداد صباح اليوم الجمعة.

وأعلن الحرس الثورى الإيرانى والتلفزيون الرسمى العراقى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس.

وأعلن متحدث باسم الحشد الشعبى العراقى مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى وأبو مهدى المهندس القيادى بالحشد الشعبى العراقى فى ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولى فى وقت متأخر أمس الخميس، واتهم أحمد الأسدى، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبى، التى تنضوى تحت لوائها فصائل تدعمها إيران، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليمانى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون “ضيوفا مهمين” فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.