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اختتام دورة مدربي “دوري المدارس”

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مصدر مسؤول: ما حدث في العراق الشقيق نتيجة الأعمال الإرهابية التي حذرت المملكة من تداعياتها

مصدر مسؤول: ما حدث في العراق الشقيق نتيجة الأعمال الإرهابية التي حذرت المملكة من تداعياتها

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مصدر مسؤول: ما حدث في العراق الشقيق نتيجة الأعمال الإرهابية التي حذرت المملكة من تداعياتها

مصدر مسؤول: ما حدث في العراق الشقيق نتيجة الأعمال الإرهابية التي حذرت المملكة من تداعياتها
http://almnatiq.net/?p=817286
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول بما يلي: تابعت المملكة العربية السعودية الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.
ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.
وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

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