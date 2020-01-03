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اختتام دورة مدربي “دوري المدارس”

اختتام دورة مدربي “دوري المدارس”
http://almnatiq.net/?p=817290
المناطق - واس

اختتمت اليوم الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم لدوري المدارس، الذي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، واستمرت لمدة ثلاثة أيام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.
وشارك في الدورة المعتمدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 20 مدرباً من مختلف محافظات المملكة، لإعداد مدربين للنسخة الثانية من دوري المدارس الذي سينطلق مطلع فبراير المقبل في 47 محافظة.
وشهدت الدورة التي حاضر فيها البريطاني زبير يعقوب أحد المدربين المعتمدين من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، محاضرات نظرية وتطبيق عملي على ارض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
واستعرض البريطاني زبير يعقوب لقطات من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ناقش من خلالها المدربين في بعض الجوانب الفنية والوحدات التدريبية.
وفي ختام الدورة سُلّمت للمدربين شهادات التدريب (FA1) المستوى الأول وهي ما تعادل شهادة الـ” C” لدى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

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