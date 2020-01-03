الأخضر الأوليمبي يفوز على تايلاند وديا استعدادا لكأس آسيا 2020

تغلّب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا على منتخب تايلاند بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نونثابوري، ضمن المعسكر الإعدادي بتايلاند الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وجاء هدف “الأخضر” عن طريق المهاجم عبدالله الحمدان في الدقيقة 43 من مجريات الشوط الأول.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد اليامي في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالباسط هندي، وحسان التمبكتي، وخالد الدبيش، وناصر العمران، وحسين العيسى، وسامي النجعي، وخالد الغنام، ومختار علي، وعبدالله الحمدان.

وبذلك اختتم “الأخضر” المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي للبطولة الآسيوية، التي يأتي فيها ضمن المجموعة “الثانية”، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، حيث سيفتتح المنتخب السعودي مبارياته بمواجهة منتخب اليابان في التاسع من شهر يناير، يلي ذلك مواجهة منتخب قطر في الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يختتم مرحلة المجموعات في الخامس عشر من شهر يناير بلقاء منتخب سوريا.

