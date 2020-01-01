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وفاة ستة وإصابة سبعة في حادث تصادم مروع بمحافظة الحجرة بالباحة

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وفاة ستة وإصابة سبعة في حادث تصادم مروع بمحافظة الحجرة بالباحة

وفاة ستة وإصابة سبعة في حادث تصادم مروع بمحافظة الحجرة بالباحة
http://almnatiq.net/?p=817300
المناطق-الباحة

توفي ستة أشخاص ، وأُصيب سبعة آخرون من بينهم اصابتان خطرة في حادث تصادم مروع وقع اليوم بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة

وقال المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني : تلقت غرفة العمليات بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:59 مساء اليوم الجمعة مفاده حادث تصادم بمركز الجرين تحديدًا عليب .

وأضاف : تم توجيه اربع فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق الاسعافية ومسح الموقع اتضح وجود ست حالات وفاه بالموقع بعد الكشف عليها ، وإصابتين خطيرة تم التدخل الاسعافي لها والتعامل معها اسعافياً ، وايضاً خمس إصابات ما بين متوسطة وبسيطة ، و تم التدخل إلاسعافي لهم والتعامل معها اسعافياً ايضاً ، ونقلهم الى مستشفى قلوه لتلقي العلاج اللازم ، مشيرًا أنه تم نقل ستة اصابات عن طريق فرق الهلال الاحمر واصابة بسيطة نقلت عن طريق اسعاف الدفاع المدني ، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين .

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