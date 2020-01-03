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لقاء للمخلصين الجمركيين بغرفة تبوك الاثنين القادم

لقاء للمخلصين الجمركيين بغرفة تبوك الاثنين القادم
http://almnatiq.net/?p=817309
المناطق- تبوك :

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك يوم الاثنين القادم بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك السعودية لقاءً للمخلصين الجمركيين وذلك بمقر الغرفة بتبوك.
وأوضحت غرفة تبوك أن اللقاء يهدف إلى تطوير الأعمال الجمركية بجميع جوانبها والتعرف على الصعوبات والمعوقات والاطلاع على المخالفات الجمركية.
ودعت غرفة تبوك أصحاب المكاتب الجمركية والمهتمين كافة للحضور والاستفادة مما يتم طرحه باللقاء الذي يأتي انطلاقاً من دور الغرفة في الإسهام والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة وتقديم التسهيلات للقطاعات التجارية ورجال الأعمال والمهتمين بالمنطقة.

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