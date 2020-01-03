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الاتفاق يتأهل إلى الدور الثمانية لكأس الملك بفوزه على أحد 7 – 1

الاتفاق يتأهل إلى الدور الثمانية لكأس الملك بفوزه على أحد 7 – 1
http://almnatiq.net/?p=817315

تأهل فريق الاتفاق إلى الدور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بفوزه الكبير اليوم على أحد بنتيجة (7-1)، على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن دور الـ 16 من المسابقة .
وبدأ الشوط الأول بداية هجومية قوية من الاتفاق وتحصل الفريق الاتفاقي على ركلة جزاء في الدقيقة 9 سددها فيليب كيش محرزًا الهدف الأول ، والثاني عن طريق نعيم السليتي بالدقيقة 35 ، لينتهي الشوط الأول 0 – 2 ، وفي بداية الشوط الثاني سجل الاتفاق للمرة الثالثة في الدقيقة 68 عن طريق هزاع الهزاع، وبعدها بدقيقه أضاف الاتفاق الرابع عن طريق محمد الكويكبي ،والهدف الخامس عن طريق نعيم السليتي في الدقيقتين 75، والسادس سجله محمد الكويكبي بالدقيقة 78 ، وفي الدقيقة 83 استغل لاعب أحد محمد العنزي كرة طولية وسجل هدف أحد الوحيد ، وبالدقيقة 88 يعزز الاتفاق بهدف سابع عن طريق سعيد الربيعي ليتأهل الاتفاق إلى دور الـ8 ويواجه الفائز من مباراة الفيصلي والهلال.

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